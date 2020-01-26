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«Женщина, которую хотят!» — Летучая восхитила фанатов своими длинными ногами

, 22:01 | Мия Субботина 80

Телеведущая проводит январские каникулы в Майами.

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Фото, видео: Instagram @elenapegas

Экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая поделилась снимками в бикини на своей странице в Instagram. Телеведущая проводит январские каникулы в Майами.

Instagram @elenapegas

Летучая разместила серию кадров, на которых предстала в белом бикини. Купальник эффектно подчеркнул не только шикарную фигуру 41-летней звезды, но и ее необыкновенно длинные стройные ноги. Поклонники восхитились безупречными внешними данными знаменитости.

«Ох уж эти бесконечно длинные шикарные ножки»;

«Ты огонь»;

«Вы очень красивая и в отличной форме!»;

«У тебя фигура с каждым сезоном все эффектней»;

«Красотка!»;

«Какие тут, оказывается, замечательные ноги!»;

«Женщина, которую хотят!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники обсуждают разные ноги Елены Летучей.

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