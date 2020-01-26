Экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая поделилась снимками в бикини на своей странице в Instagram. Телеведущая проводит январские каникулы в Майами.
Летучая разместила серию кадров, на которых предстала в белом бикини. Купальник эффектно подчеркнул не только шикарную фигуру 41-летней звезды, но и ее необыкновенно длинные стройные ноги. Поклонники восхитились безупречными внешними данными знаменитости.
«Ох уж эти бесконечно длинные шикарные ножки»;
«Ты огонь»;
«Вы очень красивая и в отличной форме!»;
«У тебя фигура с каждым сезоном все эффектней»;
«Красотка!»;
«Какие тут, оказывается, замечательные ноги!»;
«Женщина, которую хотят!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники обсуждают разные ноги Елены Летучей.