Иностранные граждане, заболевшие коронавирусом, будут депортироваться из России

Россия направит в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По словам председателя правительства, все необходимые лекарства и средства защиты от заболевания в России есть. Однако необходимо принять дополнительные меры, чтобы не допустить распространения вируса. Так, например, Сочинский международный инвестиционный форум будет перенесен на другую дату. Кроме того, премьер потребовал вести постоянный мониторинг цен на медицинские товары, чтобы избежать спекуляции.

«Чтобы не допустить распространения этой инфекции, приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем. Мы буквально на днях подписали национальный план по предупреждению распространения и завоза коронавирусной инфекции. Кроме того, теперь она добавлена в Перечень особо опасных заболеваний, это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин», — сказал Михаил Мишустин.

Особые меры про предупреждению распространения опасного коронавируса в России уже действуют. Медики работают на всех вокзалах и в аэропортах. С сегодняшнего дня временно прекращено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем. В Приморье заработал пункт временного размещения, туда в случае необходимости будут направлять пациентов с подозрением на заболевание. В районах Дальнего Востока введен режим ЧС.

В самой Ухани сегодня начал работать огромный госпиталь, и он уже принимает первых пациентов. Вспышка заболевания катастрофически сказывается и на экономике страны. Первые после новогодних праздников торги на китайских биржах начались с обвала: индексы рухнули сразу на восемь процентов. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение.

По последним данным, от опасного коронавируса скончались уже более 360 человек. Заражены почти 17 с половиной тысяч. Первый летальный случай от нового вируса за пределами Китая зафиксировали на Филиппинах.