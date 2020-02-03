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  4. Число жертв коронавируса достигло 361 человека, 17205 — заражены

Число жертв коронавируса достигло 361 человека, 17205 — заражены

, 4:31 | Нюра Незванова 170

В США зарегистрировано уже девять случаев заболевания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Quanchao; 5-tv.ru

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От нового типа коронавируса скончался 361 человек, число заболевших достигло 17205. Такие данные приводит Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, пишет ТАСС.

Также сообщается, что, по последним данным, состояние 2 296 человек, зараженным вирусом 2019-nCoV пневмонии, оценивается как тяжелое, 475 смогли побороть болезнь — их выписали из больницы.

Тревожные вести также приходят из США — там зарегистрировано уже девять случаев заболевания. К медикам обратилась женщина, приехавшая 23 января из Уханя в Калифорнию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пилоты Шри-Ланки эвакуировали своих студентов из Уханя в химзащите

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