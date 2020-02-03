Жуткое ДТП произошло на пересечении проспектов Победы и Волоколамского в Твери. По предварительным данным, на дороге столкнулись Kia Stinger и Volkswagen Polo. Удар был настолько сильным, что автомобили получили серьезные повреждения и влетели в толпу пешеходов, ждущих зеленого сигнала светофора на тротуаре.

По данным Twernews.ru, в результате аварии пострадали по меньшей мере пять человек: четверо пешеходов и один водитель. Информация насчет жертв происшествия уточняется.

На месте инцидента работают бригады скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео страшной аварии. На кадрах видно, как люксовый автомобиль резко сворачивает вправо и, снося несколько деревьев, врезается в еще одно, от чего автомобиль разрывает пополам.