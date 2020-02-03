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«Плохая девчонка»: Плетнева вышла на улицу в шубе на голое тело

, 16:18 | Карина Бернтгольц 1 359

Солистка группы «Винтаж» опубликовала провокационный снимок на своей странице в Instagram. В подписи к посту она поиронизировала над погодой в столице.

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Фото, видео: Instagram @dusya_star

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева взорвала сеть, опубликовав очередной дерзкий и провокационный снимок. Певица подразнила подписчиков своей соблазнительной фигурой, сделав кадр на улице в шубе на голое тело. На своей странице в Instagram артистка выложила фотографию, на которой позирует в мехах и летних босоножках. Глядя на оголенные ноги светской львицы, можно предположить, что под шубой у нее совсем нет одежды.

Впрочем, судя по подписи Плетневой к посту, своим неординарным снимком звезда хотела продемонстрировать переменчивость погоды в российской столице.

«Все-таки не пойму: пора одеваться или раздеваться?» — обратилась к фолловерам теледива.

Instagram @dusya_star

Ответ подписчиков на вопрос исполнительницы был однозначен: «лучше раздеться». Они настолько были впечатлены формами Плетневой и очарованы ее красотой, что с трудом подбирали слова, чтобы описать свое восхищение. Устоять перед таким «горячим» фото было трудно.

«Какие ножки!»

«Плохая девчонка!»

«Всем Дусям Дуся!»

«Вам лучше раздеться!»

«В любой непонятной ситуации раздевайся», — советовали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Плетнева в боди и латексе залезла на стремянку.

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