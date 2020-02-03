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«Зажигалка!» — Наташа Королева поделилась очаровательным архивным фото

, 22:12 | Ниса Мурзанаева 48

Певица продемонстрировала идеальное декольте во время фотосессии.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Наташа Королева поделилась с подписчиками в Instagram архивным фото. На снимке певица позирует, лежа на белоснежных простынях. Подписчики отметили на размещенном кадре идеальное декольте и очаровательное задумчивое личико исполнительницы.

«Думы мои думы, горе мне с вами!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @koroleva__star

Поклонники Наташи Королевой осыпали любимицу комплиментами с ног до головы. Пользователи соцсети оставили под фото множество восхищенных комментариев, где хвалили кумира за обаяние и внешнюю привлекательность.

«Ты самая очаровательная девочка!»

«Какая красавица, глаз не отвести!»

«Очаровательная зажигалка!»

«Секс!» — написали фолловеры.

Наташа Королева любит провоцировать подписчиков «горячим» контентом. Недавно знаменитость опубликовала видео, на котором в розовом парике дерзко и сексуально отшлепала полуголых танцовщиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева примерила на себя образ Мальвины.

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