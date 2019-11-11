Наташа Королева опубликовала в Instagram горячее, провокационное видео с выступления в Благовещенске. На кадрах исполнительница зажгла в компании стройных красавиц из своей танцевальной труппы. Для концерта артистка нарядилась в топ, шортики, салатовые пиджак и туфли-лодочки. Яркий образ звезды дополнил парик-каре цвета «фуксия».

На опубликованном в соцсети видео Наташа Королева залихватски шлепает танцовщиц по упругим ягодицам. Во время жарких танцев с девочками певица исполняла песню «Зять».

«А ты ни дать, ни взять — моей мамы зять!» — вещала со сцены знаменитость.

Хитовый трек «Зять» поп-дива готова исполнять в каких угодно локациях и при любых обстоятельствах. Недавно Наташа Королева станцевала под эту песню со своим 17-летним сыном Архипом. Забавный ролик вызвал в сети бурю восторженных откликов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева проболталась о пикантных подробностях общения с Владимиром Зеленским.