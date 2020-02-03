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«Мисс элегантность»: Цымбалюк-Романовская уже примеряет весенние образы

, 20:05 | Светлана Александрова 182

Пианистка пожелала поклонникам «прекрасной весны» и поделилась «весенним» снимком в кремовом пиджаке.

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Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya

У Виталины Цымбалюк-Романовской, похоже, в душе уже весна. Пианистка опубликовала на свой странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена в весеннем образе. На ней кремового цвета легкий пиджак, надетый поверх прозрачной черной блузки, не скрывающей нижнего белья. А мечтательный взгляд устремлен вдаль.

«Пусть эта весна будет прекрасной. Позвольте себе немного роскоши — как в одежде, так и в общении с приятными людьми!» — пожелала Цымбалюк-Романовская подписчикам.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Поклонники живо откликнулись на весеннее приветствие и стали активно комментировать снимок, в основном — восторженно.

«Очень нежно!»

«Мисс элегантность»;

«Одухотворенная, интеллигентная, настоящая женщина и музыкант»;

«Цветочек, прям такая женственная!»

«Кристальная красота с изумительным вкусом!» — рассыпаются в комплиментах комментаторы.

Некоторых, правда, удивило такое ранее весеннее настроение, к пробуждению от зимы они еще не готовы.

«До весны еще, как до Китая, дождаться бы!»

«До весны еще минимум как два месяца. По крайней мере у нас в Сибири», — пишут они.

«Все равно настроение нужно создавать заранее», — ответила пессимистам Виталина.

На днях, как уже писал 5-tv.ru, Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о своих отношениях с Прохором Шаляпиным. Бывшая супруга Армена Джигарханяна призналась, что на самом деле никаких отношений никогда и не было.

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