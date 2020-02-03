Скончалась редактор «Ленфильма», заслуженный деятель искусств РФ Фрижета Гукасян

Главный редактор Первого творческого объединения киностудии «Ленфильм», заслуженный деятель искусств РФ Фрижета Гукасян скончалась в ночь с 1 на 2 февраля в возрасте 79 лет. Об этом сообщили на официальном сайте «Ленфильма».

«Вся жизнь этого человека была связана с „Ленфильмом“ — еще и жила по соседству, в пяти минутах ходьбы от родной студии!» — написали коллеги ушедшей из жизни женщины.

Фрижета Гукасян была редактором таких кинокартин, как «Три толстяка», «Донская повесть», «Ребята с Канонерского», «Как веревочка ни вьется…», «Водяной», «Когда разводят мосты», «Последнее дело Вареного» и множества других.

Супругом Фрижеты Гукасян был советский и российский кинооператор, легенда «Ленфильма», заслуженный деятель искусств РСФСР — Генрих Маранджян. Избранник редактора киностудии ушел из жизни в 2011 году.

Прощание с Гукасян пройдет в Первом павильоне студии «Ленфильм». О времени и дате мероприятия сообщат позднее.

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