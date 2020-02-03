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Видео «огненного» ДТП в Подмосковье, в котором пострадали два человека

, 23:41 | Сергей Зеленский 24

В районе Сергиева Посада столкнулись рейсовый автобус и три легковушки.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; Вконтакте @incident.moscow

«Огненное» ДТП с участием легковушек и пассажирского рейсового автобуса произошло возле поселка Мишутино в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. На кадрах очевидцев видно, что в результате столкновения произошло возгорание, и BMW оказалась полностью охвачена пламенем.

Как стало известно 5-tv.ru, в общественном транспорте пассажиров не было, а его водитель не пострадал. Однако госпитализация потребовалась двум находившимся в BMW людям.

«На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пользователи соцсетей, посмотревшие видео последствий аварии, возмущаются тем, что дорога «похожа на каток», и «куда же смотрят коммунальщики».

Ранее 5-tv.ru передавал, что два человека погибли и один пострадал в «огненном ДТП» под Выборгом.

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