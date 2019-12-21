Два человека погибли и один пострадал в огненном ДТП под Выборгом в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, авария с участием семи транспортных средств произошла рано утром 21 декабря на 143 километре трассы «Скандинавия» в районе станции Таммисуо.

По невыясненным пока причинам водитель тягача DAF с полуприцепом врезался в шесть легковых автомобилей, остановившихся на красный сигнал светофора перед местом, где шел ремонт дороги. После сильного удара многотонного большегруза легковушки оказались буквально смяты и моментально вспыхнули. Впоследствии пламя перекинулось и на тягач.

Два человека погибли и один пострадал в огненном ДТП под Выборгом 1/5 МЧС РФ 2/5 МЧС РФ 3/5 МЧС РФ 4/5 МЧС РФ 5/5 ВКонтакте @spb_today

В результате ДТП два водителя легковых авто погибли на месте происшествия и еще один пострадал. Пожар был потушен подоспевшими огнеборцами спустя 20 минут. Автомобили выгорели полностью.

В настоящий момент движение на данном участке федеральной трассы «Скандинавия» перекрыто. Ведутся работы по ликвидации последствий ЧП. Выясняются все обстоятельства дорожного происшествия. Объезд организован по автодорогам Выборг-Святогорск и Выборг-Смирново.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Оренбургской области.