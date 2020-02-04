Сотрудники МВД Якутии покорили Instagram позитивными фото со службы

Сотрудники МВД Якутии покорили интернет милыми и позитивными фотографиями. На них — работа дежурной части изнутри.

Например, недавно якутские полицейские запустили «снежный флешмоб» и опубликовали свои фотографии, сделанные в мороз. В регионе температура опускается до минус пятидесяти градусов, но все на посту.

И, конечно, всеобщий любимец — кот в полицейской форме. Отдельная рубрика — носы и морды сторожевых собак. А вместо сухих сводок — забавные отчеты о проделанной работе, поздравления и рассказы о семьях сослуживцев.

За Instagram полицейских уже следят более 12 тысяч человек, и с каждым днем подписчиков становится все больше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что видео с мужчиной и «щитом невидимости» покорило интернет.