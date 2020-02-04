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  4. Образование будущего! Ученики нескольких школ получают знания с помощью виртуальной реальности

Образование будущего! Ученики нескольких школ получают знания с помощью виртуальной реальности

, 11:07 Эфирная новость 16

Интерес к урокам школьников, участвующих в эксперименте, вырос в разы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jordan Raza; 5-tv.ru

Виртуальное образование становится реальностью – сразу несколько российских школ участвуют в    большом научном эксперименте. Знания дети получают с помощью 3D-очков и VR-шлемов. 

Цель  исследования - понять, насколько современные технологии упрощают восприятие и усвоение учебного материала.

И первое, что отметили участники эксперимента – интерес школьников к виртуальным урокам заметно вырос. 

В школу будущего отправился Дмитрий Раткин. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минпросвещения пойдет навстречу «домашним» учителям.

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