Образование будущего! Ученики нескольких школ получают знания с помощью виртуальной реальности

Виртуальное образование становится реальностью – сразу несколько российских школ участвуют в большом научном эксперименте. Знания дети получают с помощью 3D-очков и VR-шлемов.
Цель исследования - понять, насколько современные технологии упрощают восприятие и усвоение учебного материала.
И первое, что отметили участники эксперимента – интерес школьников к виртуальным урокам заметно вырос.
В школу будущего отправился Дмитрий Раткин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минпросвещения пойдет навстречу «домашним» учителям.