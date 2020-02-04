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«Какие ножки!» — Орбакайте в коротких шортах восхитила фанатов стройной фигурой

, 8:32 | Анастасия Игонина 287

Звезда поделилась архивным фото и пообещала скоро вернуться к выступлениям.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте сразила поклонников стройными ногами. Эффектный кадр появился на странице певицы в Instagram.

Сейчас артистка находится на вынужденном больничном — Кристина травмировала ногу и ей пришлось отменить все свои рабочие планы на февраль. Возможно, именно поэтому звезда опубликовала черно-белый кадр со сцены — в кадре она стоит с микрофоном в руках.

На Орбакайте прозрачная черная блузка и короткие шорты с завышенной талией и акцентным поясом с крупной пряжкой. Наряд открывает и подчеркивает стройные и невероятно длинные ноги певицы. Образ завершают закрытые туфли на шпильке.

Instagram @orbakaite_k

В описании поста Кристина пообещала поклонникам, что скоро вернется на сцену. Фолловеры пожелали любимой певице скорейшего выздоровления и отметили, что звезда выглядит на снимке невероятно хорошо.

«Ноги огонь!»

«Боже, какие ножки! Роскошно!»

«А вот и не скажешь, что эта юная девушка — мама троих детей, певица и просто красавица!» — восхищены подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Орбакайте приготовил для супруги и дочки аппетитный завтрак.

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