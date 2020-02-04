«Люблю тебя безмерно»: Харламов выложил нежное фото с матерью в ее день рождения

Резидент Comedy Club Гарик Харламов трогательно поздравил маму с днем рождения. На своей странице в Instagram юморист опубликовал совместное фото с именинницей и в подписи к снимку выразил любовь к своей родительнице. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
«Мамуля, с днем рождения! Люблю тебя безмерно. Ты все знаешь, тут писать нет смысла. Ура!» — написал комик.
К его поздравлениям присоединились многие звезды шоу-бизнеса.
«Какая мама красивая! Здоровья!» — пожелала поющая телеведущая Ольга Бузова.
«С днем рождения маму Гарика!!! Крепкого здоровья!» — написал певец Александр Ревва.
«Поздравляю!» — прокомментировал пост продюсер Игорь Крутой.
Не остались в стороне и поклонники. Они пожелали матери Харламова долгих лет жизни, душевного спокойствия и счастья.
«Принимайте поздравления для мамы! Долгих лет, здоровья и гармонии!»
«Здоровья и счастья вашей мамочке!»
«Поздравляю! Долгих лет жизни, душевного равновесия и здоровья вашей маме!» — пожелали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарик Харламов взорвал сеть хитом Эдуарда Сурового и предложил его для «Евровидения».