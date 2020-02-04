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«Люблю тебя безмерно»: Харламов выложил нежное фото с матерью в ее день рождения

, 9:35 | Карина Бернтгольц 25

К поздравления комика присоединились многие российские звезды, в том числе Ольга Бузова.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов трогательно поздравил маму с днем рождения. На своей странице в Instagram юморист опубликовал совместное фото с именинницей и в подписи к снимку выразил любовь к своей родительнице. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Мамуля, с днем рождения! Люблю тебя безмерно. Ты все знаешь, тут писать нет смысла. Ура!» — написал комик.

Instagram @garikkharlamov

К его поздравлениям присоединились многие звезды шоу-бизнеса.

«Какая мама красивая! Здоровья!» — пожелала поющая телеведущая Ольга Бузова.

«С днем рождения маму Гарика!!! Крепкого здоровья!» — написал певец Александр Ревва.

«Поздравляю!» — прокомментировал пост продюсер Игорь Крутой.

Не остались в стороне и поклонники. Они пожелали матери Харламова долгих лет жизни, душевного спокойствия и счастья.

«Принимайте поздравления для мамы! Долгих лет, здоровья и гармонии!»

«Здоровья и счастья вашей мамочке!»

«Поздравляю! Долгих лет жизни, душевного равновесия и здоровья вашей маме!» — пожелали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарик Харламов взорвал сеть хитом Эдуарда Сурового и предложил его для «Евровидения».

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