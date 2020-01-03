Харламов взорвал сеть хитом Эдуарда Сурового и предложил его для «Евровидения»

Юморист Гарик Харламов выложил на своей странице в Instagram видео с новой песней Эдуарда Сурового. Она уже стала хитом, вызвав фурор в сети.

«Победная песня Эдуарда на Европесеньи 74! Может с ней поедем на Евровидение еще раз?» — подписал трехминутное видео Харламов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 30 Дек 2019 в 2:30 PST

В ролике шоумен играет персонажа Эдуарда Сурового, который выступает на вымышленном конкурсе «Европесенье» в 1970-х годах. Стилистика в видео соответствует эпохе: Суровов в ретро-стиле поет на английском языке песню о безумной любви русского мужчины.

Его номер пародирует победное выступление Димы Билана на «Евровидении» в 2008 году. Так, сначала с Эдуардом на сцене появляется скрипач, а позже на нее выезжает хоккеист, заменяющий фигуриста Евгения Плющенко. Под конец видео из рояля вылезает балерина, которую сыграла Кристина Асмус.

«Блин, ну это же хит!!! Залипла просто» — написала в комментариях к видео телеведущая Лера Кудрявцева.

«Хитяра 100%» — согласился юморист и певец Александр Ревва.

«Огонь», — добавила актриса Лика Осипова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Харламов снимет фильм про свое альтер эго — Эдуарда Сурового.