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Харламов взорвал сеть хитом Эдуарда Сурового и предложил его для «Евровидения»

, 20:50 | Игорь Рязов Видео 36

Победная песня на «Европесеньи 74!» посвящена безумной любви русского мужчины.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Юморист Гарик Харламов выложил на своей странице в Instagram видео с новой песней Эдуарда Сурового. Она уже стала хитом, вызвав фурор в сети.

«Победная песня Эдуарда на Европесеньи 74! Может с ней поедем на Евровидение еще раз?» — подписал трехминутное видео Харламов.

 
 
 
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Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

В ролике шоумен играет персонажа Эдуарда Сурового, который выступает на вымышленном конкурсе «Европесенье» в 1970-х годах. Стилистика в видео соответствует эпохе: Суровов в ретро-стиле поет на английском языке песню о безумной любви русского мужчины.

Его номер пародирует победное выступление Димы Билана на «Евровидении» в 2008 году. Так, сначала с Эдуардом на сцене появляется скрипач, а позже на нее выезжает хоккеист, заменяющий фигуриста Евгения Плющенко. Под конец видео из рояля вылезает балерина, которую сыграла Кристина Асмус.

«Блин, ну это же хит!!! Залипла просто» — написала в комментариях к видео телеведущая Лера Кудрявцева.

«Хитяра 100%» — согласился юморист и певец Александр Ревва.

«Огонь», — добавила актриса Лика Осипова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Харламов снимет фильм про свое альтер эго — Эдуарда Сурового.

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