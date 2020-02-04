Первая партия гуманитарной помощи отправилась из России в Китай

Первая партия гуманитарной помощи из России сегодня отправится в Китай. Обратно военными самолетами доставят россиян, которые не смогли вовремя покинуть страну. В то же время на границе с Поднебесной на сутки открыли транспортный коридор. Восстановлено и грузовое сообщение.

Работа транспортных коридоров Приморья продлена еще на сутки. Планировалось, что уже сегодня ни один турист не сможет пересечь российско-китайскую границу, но желающих вернуться на родину столько, что за три дня вывезти всех не успели. А вот грузовое сообщение восстановлено. Для Дальнего Востока это — вопрос продовольственной безопасности. В Приморском крае спекулянты резко взвинтили цены, пользуясь нехваткой овощей.

За ситуацией следит Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый самолет ВКС отправился за гражданами РФ в Ухань.