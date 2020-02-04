  1. Пятый канал
  4. «Отлично выглядит»: Валерия рассказала о восстановлении матери после сложной операции

«Отлично выглядит»: Валерия рассказала о восстановлении матери после сложной операции

, 10:25 | Карина Бернтгольц 794

На своей странице в Instagram поп-испольнительница опубликовала семейный снимок, на котором позирует с родительницей и супругом Иосифом Пригожиным.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @valeriya

Эстрадная певица Валерия рассказала подписчикам в Instagram, как проходит восстановление ее матери после серьезной операции. В августе Галине Перфиловой заменили коленные составы, поскольку она почти совсем не могла ходить.  Операцию делали в Швейцарии

Сейчас мать звезды чувствует себя намного лучше. Она добросовестно выполняет все рекомендации врачей и постепенно идет на поправку.

«Она уже может ходить самостоятельно, но на длинные расстояния пока нужна подстраховка. Я ею очень горжусь: она ответственно подходит к процессу восстановления: следит за весом, ежедневно занимается гимнастикой, тренируется на беговой дорожке и велотренажере», — написала Валерия.

Свой пост певица проводила семейным снимком, на котором позирует вместе со своей матерью и мужем Иосифом Пригожиным.

Instagram @valeriya

Подписчики бурно отреагировали на пост поп-дивы. Они выразили свою радость, оттого что восстановление Галины Николаевны протекает успешно и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Мама отлично выглядит!»

«Какая она молодец! Гордимся!»

«Молодцы, мамулю не оставляйте!»

«Замечательная семья!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия прокатилась на верблюде первый раз в жизни.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
63.91
0.77 70.79
1.19
ТОП-4 женских имени, чья жизнь складывается не всегда удачно

Последние новости

11:07
Образование будущего! Ученики нескольких школ получают знания с помощью виртуальной реальности
11:03
Пациентка с переломом руки внезапно умерла в московской больнице
10:58
«Уже не так легко и весело»: Самойлова призналась, что хочет быстрее родить
10:47
Путин присвоил Краснову чин действительного государственного советника юстиции
10:36
Роспотребнадзор: Нужен дополнительный контроль на внутренних рейсах в РФ из-за коронавируса
10:29
Житель Ленобласти пытался зарубить саблей собутыльника

Сейчас читают

ТОП-4 женских имени, чья жизнь складывается не всегда удачно
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]