«Отлично выглядит»: Валерия рассказала о восстановлении матери после сложной операции

Эстрадная певица Валерия рассказала подписчикам в Instagram, как проходит восстановление ее матери после серьезной операции. В августе Галине Перфиловой заменили коленные составы, поскольку она почти совсем не могла ходить. Операцию делали в Швейцарии

Сейчас мать звезды чувствует себя намного лучше. Она добросовестно выполняет все рекомендации врачей и постепенно идет на поправку.

«Она уже может ходить самостоятельно, но на длинные расстояния пока нужна подстраховка. Я ею очень горжусь: она ответственно подходит к процессу восстановления: следит за весом, ежедневно занимается гимнастикой, тренируется на беговой дорожке и велотренажере», — написала Валерия.

Свой пост певица проводила семейным снимком, на котором позирует вместе со своей матерью и мужем Иосифом Пригожиным.

Instagram @valeriya

Подписчики бурно отреагировали на пост поп-дивы. Они выразили свою радость, оттого что восстановление Галины Николаевны протекает успешно и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Мама отлично выглядит!»

«Какая она молодец! Гордимся!»

«Молодцы, мамулю не оставляйте!»

«Замечательная семья!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия прокатилась на верблюде первый раз в жизни.