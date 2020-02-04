  1. Пятый канал
  4. «Мечта!» — Пугачева ослепила фанатов белоснежным нарядом с интригующим декольте

«Мечта!» — Пугачева ослепила фанатов белоснежным нарядом с интригующим декольте

, 11:17 | Карина Бернтгольц 634

Новая очаровательная фотография Примадонны российской эстрады появилась в аккаунте Лизы и Гарри Галкиных.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @garri_galkin

Новая фотография Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой покорила сеть. В Instagram-аккаунте Гарри Галкина появился снимок, на котором певица позирует в утонченной блузке и штанах белоснежного цвета. Наряд великолепно подчеркивает загар артистки и придает ее образу шарм и свежесть.

«Красотка мама», — указывается в подписи к посту.

Пользователи сети разделили это мнение. Они признались, что не устают поражаться тому, как молодо и очаровательно выглядит Пугачева в свои 70 лет. Некоторые, в свою очередь, отметили, что звезда одевается не по возрасту, однако такой стиль ей очень идет. Например, на этот раз фолловеры были впечатлены чересчур глубоким декольте исполнительницы, которое прекрасно гармонировало со всем нежным образом.

«copyright"Instagram @garri_galkin

«Мечта!»

«Потрясающая!»

«Просто шикарно!»

«Изумительная!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пластический хирург усомнилась в омоложении Пугачевой с помощью операций.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
63.91
0.77 70.79
1.19
ТОП-4 женских имени, чья жизнь складывается не всегда удачно

Последние новости

12:45
Подросток едва не погиб в Москве во время спортивной тренировки
12:44
Первая партия гуманитарной помощи отправилась из России в Китай
12:35
«Горячий» красавчик: ТОП-5 самых «сексуальных» фото сына Никаса Сафронова
12:26
Житель Челябинской области пойдет под суд за заражение жены ВИЧ-инфекцией
12:24
Молодую москвичку изнасиловали в подъезде возле квартиры
12:17
В китайском Ухане фактически введено военное положение

Сейчас читают

Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]