Новая фотография Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой покорила сеть. В Instagram-аккаунте Гарри Галкина появился снимок, на котором певица позирует в утонченной блузке и штанах белоснежного цвета. Наряд великолепно подчеркивает загар артистки и придает ее образу шарм и свежесть.

«Красотка мама», — указывается в подписи к посту.

Пользователи сети разделили это мнение. Они признались, что не устают поражаться тому, как молодо и очаровательно выглядит Пугачева в свои 70 лет. Некоторые, в свою очередь, отметили, что звезда одевается не по возрасту, однако такой стиль ей очень идет. Например, на этот раз фолловеры были впечатлены чересчур глубоким декольте исполнительницы, которое прекрасно гармонировало со всем нежным образом.

«copyright"Instagram @garri_galkin

«Мечта!»

«Потрясающая!»

«Просто шикарно!»

«Изумительная!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пластический хирург усомнилась в омоложении Пугачевой с помощью операций.