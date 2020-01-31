Пластический хирург усомнилась в омоложении Пугачевой с помощью операций

Резкое омоложение Аллы Пугачевой в 2020 году объяснила московский пластический хирург Лейла Еприкян. Ее слова приводит сетевое издание «7дней.ru».

По словам врача, в век интернет-технологий не стоит забывать о возможностях фотошопа и фильтров в Instagram. Чтобы определить, легла ли Примадонна под нож, вначале стоит увидеть снимки в первоначальном виде.

Кроме того, чтобы добиться эффекта омоложения, достаточно пройти курс массажей лица и проколоть курс витаминов. Сегодня существует множество видом массажа, заметила Еприкян. С их помощью можно эффективно скорректировать формы лица. А прокол витаминов разглаживает морщины — по крайней мере, неглубокие.

Хирург подчеркнула, что немногие врачи возьмутся оперировать пациентов в возрасте старше 60 лет. Однако, по мнению Еприкян, многое зависит от общего состояния организма.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники не узнали помолодевшую Пугачеву на дружеской вечеринке.