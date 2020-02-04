«Горячий» красавчик: ТОП-5 самых «сексуальных» фото сына Никаса Сафронова

Пианист Лука Сафронов-Затравкин покорил сеть, опубликовав в Instagram серию «горячих» снимков. Во время отдыха сын художника Никаса Сафронова решил устроить шуточную фотосессию, намеренно принимая перед камерой соблазнительные позы. 5-tv.ru публикует подборку самых «сексуальных» кадров музыканта, которые не смогут оставить равнодушным ни одного пользователя.
Страстный покоритель пальм
На одной из фотографий Лука наглядно продемонстрировал свою любовь к природе. Он «заключил в объятия» пальму, и при этом своим выражением лица дал понять, что проникся чувствами к дереву и поэтому ни за что его не отпустит
Обольститель женских сердец
Следующая фотография отражает умение Сафронова великолепно держаться в кадре. Пианист сделал обворожительный снимок на фоне морского побережья. В кадре музыкант позирует лежа в сексуальной позе. Он кокетливо смотрит в кадр и игриво улыбается.
Милый «морской котик»
«Морской котик» — именно такое описание фолловеры подобрали к следующей фотографии Луки Сафронова. На ней он позирует в воде, пытаясь выполнить звездочку.
«Мокрый лев»
Фотография, на которой пианист позирует с голым торсом и мокрыми волосами, взбудоражила его подписчиц. Музыкант редко предстает перед фанатами в таком «сексапильном» виде, однако на отдыхе решил сделать исключение.
Нежный романтик
На снимке, замыкающем ТОП-5, Сафронов буквально «поймал» солнце. Он сделал романтическую фотографию на закате, на которой попытался заключить огненную звезду в сердечко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сафронов опубликовал видео, на котором катится кубарем в море.