«Горячий» красавчик: ТОП-5 самых «сексуальных» фото сына Никаса Сафронова

Пианист Лука Сафронов-Затравкин покорил сеть, опубликовав в Instagram серию «горячих» снимков. Во время отдыха сын художника Никаса Сафронова решил устроить шуточную фотосессию, намеренно принимая перед камерой соблазнительные позы. 5-tv.ru публикует подборку самых «сексуальных» кадров музыканта, которые не смогут оставить равнодушным ни одного пользователя.

Страстный покоритель пальм

Instagram @lukasafronovofficial

На одной из фотографий Лука наглядно продемонстрировал свою любовь к природе. Он «заключил в объятия» пальму, и при этом своим выражением лица дал понять, что проникся чувствами к дереву и поэтому ни за что его не отпустит

Обольститель женских сердец

Instagram @lukasafronovofficial

Следующая фотография отражает умение Сафронова великолепно держаться в кадре. Пианист сделал обворожительный снимок на фоне морского побережья. В кадре музыкант позирует лежа в сексуальной позе. Он кокетливо смотрит в кадр и игриво улыбается.

Милый «морской котик»

Instagram @lukasafronovofficial

«Морской котик» — именно такое описание фолловеры подобрали к следующей фотографии Луки Сафронова. На ней он позирует в воде, пытаясь выполнить звездочку.

«Мокрый лев»

Instagram @lukasafronovofficial

Фотография, на которой пианист позирует с голым торсом и мокрыми волосами, взбудоражила его подписчиц. Музыкант редко предстает перед фанатами в таком «сексапильном» виде, однако на отдыхе решил сделать исключение.

Нежный романтик

Instagram @lukasafronovofficial

На снимке, замыкающем ТОП-5, Сафронов буквально «поймал» солнце. Он сделал романтическую фотографию на закате, на которой попытался заключить огненную звезду в сердечко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сафронов опубликовал видео, на котором катится кубарем в море.