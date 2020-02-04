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Карди Би вышла на публику в экстремально вульгарном наряде

, 18:35 | Алиса Старжевская 272

Американская телезвезда не скрывает секрет успешной карьеры: главное — меньше одежды.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lora Olive; Instagram @iamcardib

Американская хип-хоп исполнительница, актриса и телезвезда Карди Би из разряда тех, кто ради славы готов на все. Нужно выйти в свет практически обнаженной — не вопрос! И вот, на днях девушка порадовала своих подписчиков в Instagram новым луком, где из одежды — лишь миниатюрный топ, еле прикрывающий пышную грудь, и прозрачные леггинсы, сообщает Peopletalk.ru.

Подобные выходки Карди Би — не редкость. Так, буквально месяц назад бизнесвумен повеселила публику, заявившись в зал судебного заседания в роскошном, но чересчур откровенном наряде. Тогда телезвезда проходила по делу о нападении на двух сотрудниц стриптиз-клуба в качестве обвиняемой, однако на слушании Карди совсем не выглядела расстроенной или угнетенной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как «русской Кардашьян» удалось спрятать свои объемные формы в экстремальном декольте.

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