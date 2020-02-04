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  4. Жительница Архангельской области зарезала мужа за критику блюд во время застолья

Жительница Архангельской области зарезала мужа за критику блюд во время застолья

, 14:46 | Василий Заика 28

Злоумышленнице грозит длительной срок лишения свободы.

Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer

Жительница города Коряжма Архангельской области жестоко расправилась со своим мужем после того, как он раскритиковал приготовленные ей блюда во время застолья, сообщает региональный СК.

По версии следствия, 2 февраля семейная пара пригласила к себе гостей. В ходе общения, которое сопровождалось употреблением спиртных напитков, 54-летний хозяин сделал жене замечание. Раздосадованная 52-летняя супруга в гневе схватила со стола нож и вонзила его в грудь благоверному. Гости тут же вызвали «скорую», но мужчина скончался еще до приезда бригады медиков.

Возбуждено уголовное дело. Следователи намерены требовать ареста злоумышленницы.

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