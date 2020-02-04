Жительница Архангельской области зарезала мужа за критику блюд во время застолья

Жительница города Коряжма Архангельской области жестоко расправилась со своим мужем после того, как он раскритиковал приготовленные ей блюда во время застолья, сообщает региональный СК.

По версии следствия, 2 февраля семейная пара пригласила к себе гостей. В ходе общения, которое сопровождалось употреблением спиртных напитков, 54-летний хозяин сделал жене замечание. Раздосадованная 52-летняя супруга в гневе схватила со стола нож и вонзила его в грудь благоверному. Гости тут же вызвали «скорую», но мужчина скончался еще до приезда бригады медиков.

Возбуждено уголовное дело. Следователи намерены требовать ареста злоумышленницы.