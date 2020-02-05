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«Магия какая-то!» — 55-летняя Моника Беллуччи поразила фанатов роскошным образом

, 4:49 | Ниса Мурзанаева 31

Актриса блистала на кинопремии в Брюсселе в платье от Stella McCartney.

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Фото, видео: Instagram @monicabellucciofficiel

Итальянская актриса Моника Беллуччи поразила фанатов роскошным образом. 55-летняя звезда блистала на кинопремии «Магритт» в Брюсселе в наряде от Stella McCartney. Кинодива опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует на красной дорожке в черном макси-платье с открытыми плечами, украшенном переливающейся сеткой.

«Прошлая ночь в Брюсселе… Спасибо всем!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @monicabellucciofficiel

Поклонники Моники Беллуччи восхитились потрясающей формой любимицы. Фанаты поразились тому, насколько замечательно выглядит кинодива для своего возраста. Снимок роскошной звезды всего за сутки набрал более ста тысяч отметок «мне нравится». Пользователи соцсети оставили под публикацией около тысячи восторженных комментариев.

«Вы красивы всю жизнь!»

«Браво вечной привлекательности!»

«Это просто магия какая-то»;

«Роскошная женщина», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Моника Беллуччи призналась — бывший муж Венсан Кассель ей по-прежнему симпатичен.

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