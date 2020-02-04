Госдума поддержала инициативу введения тревожной кнопки в приложениях для знакомств

В Госдуме поддержали идею установки тревожной кнопки в приложениях для знакомств. Некоторое время назад в американском сервисе Tinder заявили о введении подобной функции, предназначенной для повышения безопасности пользователей.

Предполагается, что при нажатии на кнопку приложение будет автоматически передавать координаты местонахождения юзера сотрудникам правоохранительных органов. Инициативу прокомментировал зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Если это будет все-таки иметь реальную систему, которая позволяет обеспечить безопасность в нашей стране, то в этом уже есть смысл», — высказался парламентарий.

Андрей Свинцов подчеркнул, что появление тревожной кнопки способно обеспечить дополнительные условия для оказания экстренной помощи людям, чей партнер на свидании начинает вести себя подозрительно и неадекватно, пишет Агентство городских новостей «Москва».

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