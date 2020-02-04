Первый самолет ВКС прибыл в Ухань

Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ прибыл за российскими гражданами в китайский город Ухань. Как сообщает Минобороны, первичный осмотр военные медики, прибывшие этим же бортом, проведут непосредственно в аэропорту.

Известно, что вместе с военными медиками в Ухань отправились и специалисты министерства обороны в области вирусологии. Воздушное судно экипировано современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Эвакуация российских граждан начнется в ночь на среду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что карантин для граждан РФ и ЕАЭС по коронавирусу будет находиться в Тюменской области.