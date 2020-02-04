Карантин для граждан РФ и ЕАЭС по коронавирусу будет находиться в Тюменской области

Карантин для граждан РФ и ЕАЭС по короноавирусу будет находиться в Тюменской области. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба.

По словам представителя Кабмина, находящиеся в карантине россияне будут обеспечены всем необходимым. Голикова также отметила, что иностранные граждане после двухнедельного карантина при желании будут отправлены в свои страны.

«Ведется работа по окончательному определению списка эвакуируемых граждан РФ из КНР», — добавила вице-премьер.

Также Голикова рассказала, что у двух зараженных вирусом 2019-nCoV, находящихся в России, болезнь проходит в легкой форме. По этой причине у носителей нового коронавируса невозможно выделить штамм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый самолет ВКС отправился за гражданами РФ в Ухань.