  1. Пятый канал
  4. Карантин для граждан РФ и ЕАЭС по коронавирусу будет находиться в Тюменской области

Карантин для граждан РФ и ЕАЭС по коронавирусу будет находиться в Тюменской области

, 16:06 | Марина Неруцких Срочная новость 186

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, у двух зараженных вирусом 2019-nCoV, находящихся в России, болезнь проходит в легкой форме.

Фото: www.globallookpress.com / Cdc/Cdc

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 145

Карантин для граждан РФ и ЕАЭС по короноавирусу будет находиться в Тюменской области. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба.

По словам представителя Кабмина, находящиеся в карантине россияне будут обеспечены всем необходимым. Голикова также отметила, что иностранные граждане после двухнедельного карантина при желании будут отправлены в свои страны.

«Ведется работа по окончательному определению списка эвакуируемых граждан РФ из КНР», — добавила вице-премьер.

Также Голикова рассказала, что у двух зараженных вирусом 2019-nCoV, находящихся в России, болезнь проходит в легкой форме. По этой причине у носителей нового коронавируса невозможно выделить штамм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый самолет ВКС отправился за гражданами РФ в Ухань.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 145
4 февр
Первый самолет ВКС прибыл в Ухань
4 февр
Путин: «Рассчитываю, что Китай с честью выйдет из ситуации с коронавирусом»
4 февр
Авиакомпания Utair вводит масштабный комплекс мер против коронавируса
4 февр
Первая партия гуманитарной помощи отправилась из России в Китай
4 февр
В китайском Ухане фактически введено военное положение
4 февр
Первый самолет ВКС отправился за гражданами РФ в Ухань
4 февр
КНР закупает российский препарат для его тестирования против коронавируса
4 февр
Роспотребнадзор: Нужен дополнительный контроль на внутренних рейсах в РФ из-за коронавируса
4 февр
Россия готовится к масштабному распространению коронавируса на территории страны
4 февр
Китайский коронавирус: Актуальные данные на 4 февраля

Читайте также

-3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
63.43
-0.48 70.13
-0.66
ТОП-4 женских имен, чья жизнь складывается не всегда удачно

Последние новости

17:13
Сын поэтессы Татьяны Дрыгиной найден мертвым в квартире матери
17:07
«Для Инстаграма»: экс-солистка «Ленинграда» сняла эпатажный клип с Галыгиным
17:04
«Замерзнете же здесь!» — Путин остановил кортеж ради жителей Череповца
16:56
«Белые каски» завершили съемки постановочного видео об использовании отравляющих веществ в Идлибе войсками САР
16:50
«Никакого прогресса»: посол Франции признал провальной попытку изолировать Россию
16:41
Годовалый сын Овечкина заснул во время важного матча отца — видео

Сейчас читают

«Горячая аэробика» — Перминова с Брежневой снялись в фотосессии
Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]