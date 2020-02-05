Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст речи президента страны Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями. Американский лидер обратился к ним с традиционным посланием «О положении страны».

Копию текста своей речи глава США передал Пелоси за несколько минут до начала мероприятия. Когда Трамп поднимался на трибуну, спикер нижней палаты Конгресса протянула ему руку, однако американский президент не пожал ее и сразу прошел к месту своего выступления. В ответ политик рассмеялась, а после того, как Трамп закончил говорить, под громкие аплодисменты разорвала текст его речи.

Как пишут «Известия», отношения главы США и Пелоси СМИ охарактеризовали как напряженные. Представитель Демократической партии, выступала за процедуру импичмента Трампа, а также ограничения его полномочий в отношении Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Адама Шиффа, Дональд Трамп может вернуть Аляску России, для того чтобы заручиться поддержкой Москвы на предстоящих президентских выборах.