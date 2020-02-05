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  4. На двукратную чемпионку России по теннису Надежду Гуськову напали собаки

На двукратную чемпионку России по теннису Надежду Гуськову напали собаки

, 9:18 | Марина Неруцких 48

Нападение произошло в Подмосковном Раменском, спортсменке понадобилась помощь медиков.

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Фото, видео: Instagram @nadezda_guskova; Вконтакте @nadezda_guskova

Певица и двукратная чемпионка России по теннису Наталья Гуськова подверглась нападению бродячих собак в Подмосковье. Об этом спортсменка написала в Instagram и на своей официальной странице во «Вконтакте».

«Сегодня я оказалась в очень неприятной ситуации. На меня напали бездомные собаки, искусали так, что пришлось ехать в больницу!» — рассказала Гуськова.

По словам девушки, случилось это на Северном шоссе в Раменском. Гуськова рассказала, что спокойно шла по дороге, когда на нее напали две крупные собаки. Агрессивные животные разодрали ей одежду и прокусили ногу.

«Пришлось сделать два укола от столбняка и от бешенства, также в течение трех месяцев необходимо будет наблюдаться и делать прививки», — поведала знаменитость.

Гуськова порадовалась, что с ней не было в это время ее домашних питомцев, и призвала решать проблему по отлову бродячих животных и помещению их в специальные приюты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ловцы бродячих собак в Зеленограде подстрелили мужчину отравленным дротиком.

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