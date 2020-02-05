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Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса

, 13:59 Эфирная новость 101

77-летний актер согласился снова отправиться навстречу приключениям в пятом эпизоде знаменитой киноэпопеи.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net; 5-tv.ru

Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса. Создатели новой кинокартины официально подтвердили информацию. Фильм станет пятым эпизодом знаменитой киноэпопеи. Сейчас заканчивается работа над сценарием.

Несмотря на возраст, 77-летний Форд полон сил и готов к новым приключениям и поискам сокровищ. Добавим, что любимый миллионами актер вошел в пятерку самых красивых постаревших знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Харрисон Форд вошел в список самых красивых знаменитостей «в возрасте».

 

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