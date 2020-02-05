Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса

Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса. Создатели новой кинокартины официально подтвердили информацию. Фильм станет пятым эпизодом знаменитой киноэпопеи. Сейчас заканчивается работа над сценарием.
Несмотря на возраст, 77-летний Форд полон сил и готов к новым приключениям и поискам сокровищ. Добавим, что любимый миллионами актер вошел в пятерку самых красивых постаревших знаменитостей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Харрисон Форд вошел в список самых красивых знаменитостей «в возрасте».