«Мечта поэта»: Барановская рассуждает, почему в ее блоге стало больше мужчин

Юлия Барановская недавно призналась, что ряды ее преданных подписчиков вновь пополнились новобранцами — именно мужчины, по словам звезды, стали чаще подписываться на ее блог в Instagram.

Под новой публикацией телеведущая поразмышляла, как и чем можно объяснить такой значительный прирост фолловеров.

«Если верить статистике в Инстаграм, то мужчин в моем профиле резко стало больше. Как думаете, с чем это связано? Может все-таки пойдет дождь после четверга?» — пишет в комментариях к фотографии Барановская.

Instagram @baranovskaya_tv

На снимке Барановская примерила «лук» роковой женщины — на известной медиаличности яркий темно-синий парик и кожаное платье. Образ модница дополнила массивными ювелирными украшениями и темным макияжем в стиле «смоки айс» — он сделал взгляд инстадивы более глубоким и выразительным.

Многим поклонникам Юлия напомнила Вивьен — главную героиню фильма «Красотка». Фанаты придерживаются мнения, что интерес у сильного пола бывшая возлюбленная Аршавина вызывает уже давно — ведущая популярных телепередач прекрасно выглядит. Помимо работы, теледива успевает путешествовать, воспитывать троих детей и просто наслаждаться жизнью.

«Все в надеждах»;

«Наверное, Вы очень сексуальная и в то же время нежная!»;

«Роковая»;

«Если верить моим глазам, то ты ну очень красивая»;

«О, знойная женщина — мечта поэта!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Барановская снялась в элегантном образе рядом с Lamborghini.