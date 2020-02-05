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Кокорин подтвердил, что ведет переговоры с «Балтикой»

, 20:59 | Валентин Черников 40

Футболист рассматривает возможность перейти в калининградский клуб.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin, Maksim Konstantinov

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Переговоры с футбольным клубом «Балтика» ведет Александр Кокорин, сообщает РИА Новости. Форвард петербургского «Зенита» подтвердил, что четыре дня находится на связи с представителями калининградской команды. Сам нападающий пока не знает, что из этого получится, но не исключает возможности перехода в клуб.

В отличие от ФК «Сочи», который играет в Премьер-лиге, «Балтика» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — втором дивизионе после РПЛ. 21 января стало известно, что «Сочи» арендовал Кокорина. Договоренность между ними подтвердили руководства обоих клубов.

Позднее эту информацию опроверг сам футболист. Он заявил, что не собирается покидать петербургскую команду, но путь в основной состав для него закрыт. Сейчас Кокорин проводит сбор с «Зенитом-2», который играет в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о ситуации с Кокориным.

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