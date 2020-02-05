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  4. Более 20 человек госпитализировали после аварии самолета в аэропорту Стамбула

Более 20 человек госпитализировали после аварии самолета в аэропорту Стамбула

, 19:36 | Игорь Рязов Срочная новость 165

Всего в пассажирском, лайнере, по последней информации, находились 177 пассажиров.

Медики госпитализировали 21 человека после аварии пассажирского самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула. Об этом сообщили власти Турции.

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