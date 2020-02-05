Медики госпитализировали 21 человека после аварии пассажирского самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула. Об этом сообщили власти Турции.
Более 20 человек госпитализировали после аварии самолета в аэропорту Стамбула
Сегодня, 19:36 | Игорь Рязов Происшествия Срочная новость 165
Всего в пассажирском, лайнере, по последней информации, находились 177 пассажиров.
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