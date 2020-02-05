Граждан России, по предварительной информации, не было в самолете турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, который совершил жесткую посадку в стамбульском аэропорту. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Стамбуле.
Россиян не было в самолете, совершившем жесткую посадку в Стамбуле
Сегодня, 20:50 | Игорь Рязов Происшествия Срочная новость 1 019
Об отсутствии граждан РФ в лайнере сообщили сотрудники российского Генконсульства.
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Фото, видео: Twitter @AltugAras_
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