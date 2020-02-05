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Россиян не было в самолете, совершившем жесткую посадку в Стамбуле

, 20:50 | Игорь Рязов Срочная новость 1 019

Об отсутствии граждан РФ в лайнере сообщили сотрудники российского Генконсульства.

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Фото, видео: Twitter @AltugAras_

Граждан России, по предварительной информации, не было в самолете турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, который совершил жесткую посадку в стамбульском аэропорту. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Стамбуле.

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