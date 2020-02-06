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«Роналду, скинь мяч!» — Харламов призвал россиян атаковать Instagram известного футболиста

, 0:19 | Ниса Мурзанаева 128

Португальский бомбардир получил оригинальное поздравление с 35-летием из России.

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Фото, видео: Instagram @cristiano

Португальский футболист Криштиану Роналду отметил день рождения. Легендарному спортсмену исполнилось 35 лет. Российский юморист Гарик Харламов решил оригинально поздравить кумира миллионов в Instagram и призвал к тому же соотечественников.

«Давайте напишем под последним постом Криштиану один только коммент: Роналду, скинь мяч!» — попросил комик.

Instagram @garikkharlamov

Подписчики Гарика Харламова тут же откликнулись на просьбу любимца и принялись за дело. Под публикацией Криштиану Роналду стали появляться сообщения с вышеупомянутой фразой. За несколько часов пользователи соцсети оставили под постом более 160 тысяч комментариев. Хотя в среднем их отметка обычно достигает всего 40 тысяч.

Instagram @cristiano

Традиция оставлять многочисленные комментарии под фотографиями и видео зарубежных звезд появилась в России относительно недавно. Впервые российские пользователи начали атаковать западных знаменитостей после развода модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера.

Юзеры решили, что в расставании звездной пары виновата певица Леди Гага. Россияне тогда буквально «завалили» микроблог американской артистки сообщениями различного характера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых известных девушках Криштиану Роналду в честь его дня рождения.

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