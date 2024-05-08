Майская вьюга. Москва попала в «арктический мешок»

Эфирная новость 30 0

В Москве вечером 8 мая пошел снегопад

Фото, видео: Булкин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Когда в столицу вернется тепло?

В Москве усилилась метель — за день снегопад накрывал столицу несколько раз. Вот так выглядят сейчас улицы и дворы.

Видимость на дорогах упала, газоны и деревья побелели. Все это сопровождается сильным ветром.

Иногда на миг выглядывает солнце, но начинается град. Температура всего плюс четыре, а ночью похолодает до минус двух.

Москва, как говорят метеорологи, попала в «арктический мешок». В связи с непогодой на магистрали М-11 разрешенную скорость снизили в два раза до 60-ти километров в час, а трассу «Кола» в Карелии занесло так мощно, что пришлось вывести снегоуборочную технику.

Жителям Ленинградской области пришлось снова достать зимние сапоги, а вот менять резину на летнюю водители не хотят и призывают друг друга быть аккуратнее на дорогах. Завтра, в День Победы, ожидается пик холода — как предполагают синоптики, по-настоящему весеннее тепло вернется в концу месяца.

Тема:
Погода
8 мая
Энергетики завершают восстановление электроснабжения в Воронежской области после непогоды
8 мая
Более 35 тысяч человек остались без света после урагана в Воронежской области
7 мая
«Блокирующий антициклон»: засуха и пожары придут на смену наводнениям в России
7 мая
Предвестник «Гуллы»: снег пошел в Москве ночью 7 мая
7 мая
Майский снегопад: москвичей призвали одеваться потеплее на 9 Мая
6 мая
Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома
6 мая
Валит деревья и светофоры: мощнейший ураган обрушился на Уфу
6 мая
Рано убирать куртки? Безрадостный прогноз погоды на ближайшую неделю в Москве
4 мая
Неожиданно для мая: в России зафиксировали аномальный холод
3 мая
Небесные сюрпризы: жители Москвы и Петербурга смогли увидеть северное сияние
+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:31
В Грузии сообщили о готовящихся беспорядках с участием украинцев
20:29
ФСБ рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев против жителей Донбасса
20:17
Врезавшегося в Троицкий мост в Петербурге лихача задержали в Москве
20:05
Майская вьюга. Москва попала в «арктический мешок»
20:03
Токаев поздравил Путина со вступлением в должность
19:49
Демонстрацию георгиевских лент запретили в Берлине

Сейчас читают

В Госдуме объяснили повышение Китаем тарифов на поставки товаров в Россию
Певец SHAMAN представил свою версию песни «Черный ворон» ко Дню Победы
Психика посылает сигналы SOS: как вернуть мотивацию
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео