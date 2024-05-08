Майская вьюга. Москва попала в «арктический мешок»
В Москве вечером 8 мая пошел снегопад
Фото, видео: Булкин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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Когда в столицу вернется тепло?
В Москве усилилась метель — за день снегопад накрывал столицу несколько раз. Вот так выглядят сейчас улицы и дворы.
Видимость на дорогах упала, газоны и деревья побелели. Все это сопровождается сильным ветром.
Иногда на миг выглядывает солнце, но начинается град. Температура всего плюс четыре, а ночью похолодает до минус двух.
Москва, как говорят метеорологи, попала в «арктический мешок». В связи с непогодой на магистрали М-11 разрешенную скорость снизили в два раза до 60-ти километров в час, а трассу «Кола» в Карелии занесло так мощно, что пришлось вывести снегоуборочную технику.
Жителям Ленинградской области пришлось снова достать зимние сапоги, а вот менять резину на летнюю водители не хотят и призывают друг друга быть аккуратнее на дорогах. Завтра, в День Победы, ожидается пик холода — как предполагают синоптики, по-настоящему весеннее тепло вернется в концу месяца.
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