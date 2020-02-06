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  4. Вернувшиеся из Китая самолеты прошли санитарную обработку

Вернувшиеся из Китая самолеты прошли санитарную обработку

, 4:43 Эфирная новость 36

По последним данным, число погибших от коронавируса выросло до 563 человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Patipat Janthong; 5-tv.ru

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После завершения эвакуации самолеты, которые доставили людей из Китая в Россию, тоже прошли санитарную обработку. Сейчас они перебазированы на оперативный аэродром. Ну, а весь экипаж, врачи и другие специалисты, задействованные в эвакуации, пройдут углубленное медицинское обследование.

Это делается для того, чтобы полностью исключить риск попадания вируса и распространения инфекции на территории России.

По последним данным, в Китае коронавирусом заражены более 28 тысяч человек. Скончались более пятьсот.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие обследования проводят россиянам, проходящим карантин в Тюмени.

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