Вернувшиеся из Китая самолеты прошли санитарную обработку

После завершения эвакуации самолеты, которые доставили людей из Китая в Россию, тоже прошли санитарную обработку. Сейчас они перебазированы на оперативный аэродром. Ну, а весь экипаж, врачи и другие специалисты, задействованные в эвакуации, пройдут углубленное медицинское обследование.

Это делается для того, чтобы полностью исключить риск попадания вируса и распространения инфекции на территории России.

По последним данным, в Китае коронавирусом заражены более 28 тысяч человек. Скончались более пятьсот.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие обследования проводят россиянам, проходящим карантин в Тюмени.