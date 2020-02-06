Какие обследования проводят россиянам, проходящим карантин в Тюмени

Сотрудники санатория в Тюмени, в котором проходят карантин эвакуированные из китайского Уханя россияне, проводят пациентам множество обследований. Видео с одним из них 5-tv.ru прислала россиянка, находящаяся в медучреждении.

В ролике на пальце девушки закреплен небольшой прибор. Рядом с ней находятся два медика в защитных костюмах. Они объясняют ей, что датчик определяет уровень насыщенности крови кислородом.

Кроме этого, врачи опросили пациентку. У нее поинтересовались о наличии боли в горле и температуре. Также россиянку спросили, нужна ли ей специальная диета в связи с гастритом.

«Диета? У вас и так еда нормальная», — ответила автор видео.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем кормят россиян, эвакуированных из Уханя. На видео также попала обстановка в тюменском санатории, в котором люди проходят карантин.