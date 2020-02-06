  1. Пятый канал
  4. Пятнадцать солдат пострадали при наезде автомобиля в Иерусалиме

Пятнадцать солдат пострадали при наезде автомобиля в Иерусалиме

, 9:13 | Мия Субботина 37

Израильские правоохранители расценивают случившееся как теракт.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @clarinetwoman2

Пятнадцать военнослужащих пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Иерусалиме. Полиция Израиля расследует инцидент с автомобилем, как террористический акт, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По информации издания, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Предполагается, что злоумышленник увидел группу и сознательно совершил на них наезд. Виновнику происшествия удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил пешеходов в Иерусалиме, 14 пострадавших были доставлены в больницы. Из них 12 получили легкие ранения, один — средней тяжести, еще один находится в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что автомобиль протаранил пешеходов в Иерусалиме.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
63.17
-0.26 69.74
-0.39
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений

Последние новости

10:25
Россияне не пострадали в аварии скоростного поезда на севере Италии
10:22
Пассажир скончался на борту самолета в московском аэропорту Внуково
10:18
Посольство РФ в Италии выясняет были ли россияне в поезде, сошедшем с рельсов
10:06
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Крыму
10:00
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема Несина
9:59
Четырехлетняя девочка погибла после падения с девятого этажа под Челябинском

Сейчас читают

Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]