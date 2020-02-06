Пятнадцать солдат пострадали при наезде автомобиля в Иерусалиме

Пятнадцать военнослужащих пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Иерусалиме. Полиция Израиля расследует инцидент с автомобилем, как террористический акт, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По информации издания, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Предполагается, что злоумышленник увидел группу и сознательно совершил на них наезд. Виновнику происшествия удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил пешеходов в Иерусалиме, 14 пострадавших были доставлены в больницы. Из них 12 получили легкие ранения, один — средней тяжести, еще один находится в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что автомобиль протаранил пешеходов в Иерусалиме.