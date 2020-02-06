Автомобиль протаранил пешеходов в Иерусалиме

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Иерусалиме. В результате аварии пострадали 14 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

В Twitter опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно — на месте работают несколько бригад скорой помощи и полицейские наряды.

Известно, что все пострадавшие в ДТП были доставлены в медучреждения. 12 из них имеют легкие ранения, один — находится в среднем состоянии, еще один получил тяжелые ранения.

Газета Jerusalem Post со ссылкой на полицию сообщает, что это был наезд. Водитель скрылся с места происшествия на своем автомобиле. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают нарушителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек пострадали в результате ДТП в Твери.