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  4. Прокуратура Приморья начала проверку по факту содержания ребенка в хлеву с животными

Прокуратура Приморья начала проверку по факту содержания ребенка в хлеву с животными

, 15:39 Эфирная новость 44

Надзорное ведомство даст оценку действиям сотрудников опеки и полиции.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Шокирующая история в Приморском крае — трехлетняя девочка жила в хлеву. Условия ужасающие: рядом с детской кроваткой — загоны с козами и телятами. Бабушка, которая является опекуном ребенка, заявила, что ей так удобнее — женщина работает на ферме.

Следственный комитет начал проверку, девочка оказалась в приюте. Но выяснилось, что не все так однозначно.

В ситуации разбирался корреспондент Евгений Подтергера. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о девочке-маугли из Саратова, которая росла в подпольной псарне с собаками.

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