Прокуратура Приморья начала проверку по факту содержания ребенка в хлеву с животными

Шокирующая история в Приморском крае — трехлетняя девочка жила в хлеву. Условия ужасающие: рядом с детской кроваткой — загоны с козами и телятами. Бабушка, которая является опекуном ребенка, заявила, что ей так удобнее — женщина работает на ферме.

Следственный комитет начал проверку, девочка оказалась в приюте. Но выяснилось, что не все так однозначно.

В ситуации разбирался корреспондент Евгений Подтергера. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о девочке-маугли из Саратова, которая росла в подпольной псарне с собаками.