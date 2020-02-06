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Полиция Петербурга раскрыла крупную аферу с наследством

, 16:38 Эфирная новость 52

Узнав о смерти состоятельного москвича, преступники подделали свидетельство о смерти и право на наследство и попытались снять со счетов 580 миллионов рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

В Петербурге полицейские раскрыли крупную аферу. Злоумышленники пытались украсть более полумиллиарда рублей. Узнав о смерти состоятельного москвича, с помощью подставного руководителя одной из фирм преступники подделали свидетельство о смерти и право на наследство. После этого договорились с сотрудником службы безопасности банка и вместе с соучастниками попытались снять со счетов 580 миллионов рублей. В этот момент их и задержали полицейские и оперативники ФСБ.

«В числе задержанных — 56-летний житель Баршкортостана, который, по оперативной информации, являлся организатором данной аферы. В отношении несостоявшегося лже-наследника следователями полиции Центрального района Петербурга возбуждено уголовное дело „Покушение на мошенничество в особо крупном размере“», — сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Сейчас аферисты арестованы, полицейские ищут других соучастников, а также выясняют, откуда мошенники узнали о смерти состоятельного жителя столицы и информацию о его счетах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая сожительница скрипача Когана намерена получить его наследство.

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