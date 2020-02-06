Американская компания показала ролик с уничтожением системы, похожей на С-400

Американская компания Bell Flight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет армии США Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие российские С-400 «Триумф». Видеоролик опубликован на официальном Youtube-канале компании.

В мультипликационном видео продемонстрировано, как вертолет-разведчик летит в горной местности. Машина выпускает барражирующие боеприпасы, а затем опускается ниже к лесному массиву.

Далее с помощью телевизионной системы наведения машина направляет ракету по колонне военной техники, в которой идут комплексы противовоздушной обороны, очень схожие с российскими С-400 «Триумф».

В результате удара уничтожаются две пусковые установки и радиолокационная станция.

Как отмечает РИА Новости, российские системы С-400 давно являются темой для обсуждения. Причиной служат контракты на их поставку, подписанных Россией с Индией, Турцией и Китаем. Также сообщается, что желающих приобрести у России эти системы крайне много.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские подлодки лишили покоя вице-адмирала ВМС США.