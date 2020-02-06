Госдума приняла закон о статусе ветерана военной службы для жителей Крыма

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о предоставление статуса ветерана военной службы жителям Крыма и Севастополя. Теперь звание «Ветеран военной службы» будут присваивать военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), постоянно проживавшим в Автономной Республике Крым и Севастополе на день их принятия в РФ, сообщает Интерфакс.

Это звание по закону смогут получить все проходивших военную службу в дислоцированных на территориях Крыма и города Севастополя частях и организациях Вооруженных Сил Украины, а также в других воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба, удостоенные орденами или медалями СССР, или РФ, либо награжденные знаками отличия РФ, или удостоенные почетных званий СССР или РФ.

Кроме того, звание «Ветеран военной службы» смогут получить те граждане, которые имеют почетные грамоты или благодарности президента РФ, либо награждены ведомственными знаками отличия Вооруженных Сил РФ, других войск при условии общей продолжительности военной службы 20 лет и более.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Генштаба Украины назвал Крым не курортом, а военной базой РФ.