Глава Генштаба Украины назвал Крым не курортом, а военной базой РФ

Россия рассматривает Крым не в качестве курорта, а как военную базу, чтобы «кошмарить» всю Европу и даже Северную Африку. Такое заявление сделал начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак на заседании Военного комитета Евросоюза в Брюсселе, пишет Утро.ру.

«Крым — это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад — прим.ред.) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали: Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян», — сказал он.

По его словам, Москва якобы рассматривает Крым как возможность доминирования в Средиземном море, а Черноморский бассейн чуть ли не как собственные внутренние воды. Но Киев и его западные союзники не станут закрывать на это глаза, надеется Хомчак.

«Конечно, там есть Турция, которая этого не позволит, каким бы образом Россия не хотела бы с ними сблизиться. Там есть страны НАТО — Румыния и Болгария. С начальником штаба Румынии у нас был только что разговор, он полностью поддерживает сотрудничество с нами», — добавил начальник украинского Генштаба.

Как он сказал, в ближайшее время Черное море станет районом, в котором различные силы начнут испытывать свои возможности и терпение.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич рассказал о разработке «стратегии возвращения» Крымского полуострова под юрисдикцию Киева.

В Крыму в 2014 году прошел референдум и большинство его жителей высказались за воссоединение с Россией.