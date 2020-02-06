Тело зарезанной в Уфе матери пятерых детей некому забрать из морга. Как сообщают местные СМИ, погибшая женщина, вероятно, будет похоронена в безымянной могиле за счет государства.

31-летняя жительница столицы Башкортостана была убита бывшим мужем — отцом ее троих детей 29 января. Женщина приехала проведать ребятишек к экс-возлюбленному.

Мужчина, будучи на тот момент в изрядном подпитии, учинил с ней «разборку». В ходе конфликта бывший муж схватил нож и расправился с женщиной. Тело погибшей злоумышленник вытащил из квартиры и бросил на улице в центре Уфы. Подозреваемого вскоре арестовали. Идет расследование.

Со вторым мужем — отцом еще двоих детей — женщина рассталась незадолго до гибели.