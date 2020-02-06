Эзотерики раскрыли секрет первой буквы женского имени

Эзотерики рассказали, как первая буква женского имени влияет на судьбу и характер его обладательницы, пишет портал Clutch.ua. По мнению специалистов, именно эта буква оказывает сильнейшее воздействие на человека.

А — прирожденный лидер, бесстрашная и амбициозная женщина. Б — стремится к комфорту и безопасности, любит заниматься бытом. В — талантливая муза, часто фантазирует и вдохновляет. Г — общительная и открытая, умеет понять и поддержать. Д — реалистка, практична и объективна.

Е — типичный экстраверт, нуждается в компании и не терпит одиночества. Ж — борец за справедливость, защищает слабых. З — не любит проблемы и бежит от них в мир грез. И — нежная, чувствительная и ранимая, склонная к искусству.

К — дисциплинирована, вынослива и скрупулезна. Л — девушка, не лишенная красоты и шарма. М — доброжелательная и спокойная личность, редко выходит из себя. Н — любит быть в центре внимания, яркая и харизматичная.

О — неумолимая и принципиальная, такую даму трудно переубедить. П — перфекционистка, щепетильна и скрупулезна. Р — амбициозная и целеустремленная, настоящая карьеристка. С — отличная актриса и умелый манипулятор.

Т — страстная и пылкая, ей трудно усидеть на месте. У — хитрая девушка с изворотливым умом. Ф — спокойная и умиротворенная натура. Х — любит жить в праздности, тратить деньги и получать удовольствие. Ц — не лезет за словом в карман, остра на язык.

Ч — добрая душа, помогает нуждающимся, тяготеет к благотворительности. Ш — обладает грацией, шармом и изяществом. Э — свободолюбива, стремится к независимости. Ю — знает себе цену, самодостаточная и целостная. Я — обладает лидерскими способностями, энергичная и сильная.

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