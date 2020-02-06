Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа

Юморист Антон Шастун показал певицу Анну Седокову без фотошопа. Комик опубликовал фото с артисткой в своем Instagram-аккаунте, на котором нет цветокоррекции.

Недавно Анна приняла участие в телевизионном комедийном шоу. Серия фотографий со съемок появилась также и в ее Instagram. Однако на этих снимках в соцсети лицо Седоковой ровное, без единой морщинки. В то время как в профиле у Антона бывшая солистка группы «ВИА Гра» выглядит совсем иначе: на идентичной фотографии на лице звезды отчетливо виден слой грима, который с трудом скрывает неровности кожи. Instagram @annasedokova

Поклонники обвинили Анну в чрезмерном увлечении фоторедактором и подшутили, что между снимками можно найти большое количество отличий.

«Мы знаем, что Вы безбожно используете фотошоп»;

«Найди десять отличий»;

«Ой, Анна-то не отфотошоплена», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты заподозрили Малиновскую в копировании образа певицы Анны Седоковой.