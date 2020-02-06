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В сети появился тизер-трейлер фильма «Пила: Спираль»

, 18:26 | Валентин Черников 51

Главную роль в новой части хоррор-франшизы исполнил комик Крис Рок.

Фото, видео: Кадр из кинофильма «Пила: Спираль»

Тизер-трейлер художественной картины «Пила: Спираль» появился на YouTube-канале Lionsgate Movies. Новый фильм долгоиграющей хоррор-франшизы станет ее перезапуском. Об этом годом ранее заявляли создатели ленты. Ее сюжет придумал комик Крис Рок, известный ролями в фильмах «Догма», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и других. Он же выступил соавтором сценария, продюсером и исполнителем главной роли.

В фильме «Пила: Спираль» двум детективам поручают расследование серии жестоких убийств, которые странным образом напоминают преступления прошлых лет. Полицейские оказываются в центре зловещей игры, где цена проигрыша — человеческая жизнь. По словам создателей, новая часть бережно относится к наследию серии прошлых фильмов и одновременно оживляет бренд остроумием и креативностью.

Режиссером картины стал Даррен Линн Боусман, снявший вторую, третью и четвертую части серии. Помимо Криса Рока в фильме отметились Сэмюэл Л. Джексон, Макс Мингелла, Марисоль Николс, Зои Палмер.

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