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  4. Видео: Внедорожник насмерть сбил перебегающего трассу пешехода в Подмосковье

Видео: Внедорожник насмерть сбил перебегающего трассу пешехода в Подмосковье

, 15:54 | Василий Заика 30

ДТП произошло 4 февраля на «Северном обходе» в Одинцово.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; ВКонтакте @odincovo.live

Камеры наблюдения сняли момент смертельного ДТП в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла на «Северном обходе» в Одинцово.

На кадрах видно, как мужчина в темной одежде перелезает через ограждения и неспешно пытается перебежать шестиполосную трассу, мягко говоря, в неположенном месте.

Оказавшись в непосредственной близости от идущих по дороге автомобилей, пешеход не обращает внимание на приближающийся внедорожник. Буквально через секунду машина сбивает мужчину. В результате сильного удара пешеход получил травмы несовместимые с жизнью.

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в массовом ДТП в Красноярском крае столкнулись около 30 автомобилей.

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